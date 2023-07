Kremeľ kritizuje návštevu Zelenského v Bulharsku

Moskva 6. júla (TASR) - Kremeľ kritizoval vo štvrtok návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bulharsku, členskej krajine Severoatlantickej aliancie (NATO), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj sa podľa Ruska pokúša do konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom "zatiahnuť" ďalšie krajiny.



"Režim v Kyjeve robí všetko možné pre to, aby do tohto konfliktu takmer priamo zatiahol čo najviac krajín," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Mnohé krajiny sa už priamo aj nepriamo vrhli do tohto konfliktu. O tejto téme sa bude diskutovať s Bulharmi," dodal.



Zelenskyj vo štvrtok pricestoval na svoju prvú návštevu Bulharska, potvrdila vláda v Sofii. Nová prozápadná vláda v krajine vyslovila Kyjevu otvorenú podporu.