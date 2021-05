Kremeľ kritizuje prejavy rusofóbie v súvislosti s kauzou Pratasevič

Moskva 25. mája (TASR) - Vyhlásenia Británie, že kroky bieloruských orgánov v kauze lietadla spoločnosti Ryanair by boli len sotva možné bez vedomia Kremľa, označil v utorok jeho hovorca Dmitrij Peskov za prejav "posadnutosti rusofóbiou".



Peskov reagoval na výroky britského ministra zahraničných vecí Dominica Raaba, ktorý v pondelok v britskom parlamente vyhlásil, že je ťažké uveriť, že by sa operácia týkajúca sa lietadla spoločnosti Ryanair uskutočnila bez vedomia Moskvy. Uznal však súčasne, že nemá dôkazy o účasti Ruska na tomto incidente. Pripomenul, že Rusko poskytuje finančnú podporu vláde Alexandra Lukašenka.



Ešte v pondelok pritom Peskov odmietol komentovať vynútené pristátie civilného lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, ktorým z Atén do Vilniusu cestoval v exile žijúci bieloruský novinár Raman Pratasevič. Ten je vo svojej vlasti stíhaný v súvislosti s protestmi proti Lukašenkovmu režimu. Momentálne je vo vyšetrovacej väzbe. Pri incidente bola zadržaná aj jeho ruská priateľka.



Spravodajský web Belaruspartisan.by v utorok špekuloval, že informáciu o prítomnosti Prataseviča na palube lietadla mohli bieloruskej strane odovzdať ruské tajné služby prostredníctvom svojich agentov vplyvu v bieloruských mocenských štruktúrach. Tí údajne Lukašenkovi navrhli, aby v záujme Pratasevičovho zadržania použil scenár s bombovou hrozbou a následným vynúteným pristátím lietadla Ryanair v Minsku.



Bieloruské nezávislé mimovládne Centrum pre strategické a zahraničnopolitické štúdie vo svojom príspevku na sociálnej sieti Telegram napísalo, že celá kauza bola "pascou Kremľa, do ktorej Bielorusko spadlo" a jeho vnútropolitická kríza sa zmenila na medzinárodnú.



Centrum upozornilo, že negatívne dôsledky tejto operácie pre vnútornú i zahraničnú politiku budú väčšie ako hodnota informácií, ktoré by Pratasevič prípadne poskytol. Očakáva tiež, že incident povedie k roztočeniu špirály sankcií voči Bielorusku a "zvýši toxicitu Bieloruska pre všetkých jeho partnerov vrátane Ruska a Číny".



Politológovia zo spomenutého centra tvrdia, že poberateľom výhod v kauze Ryanair je Kremeľ. "Teraz Bielorusko riskuje nielen to, že bude v medzinárodnej izolácii, ale bude tiež takmer úplne závislé od vôle Moskvy, ktorá nemieni znižovať intenzitu svojho tlaku," konštatovali.



Domnievajú sa tiež, že bieloruská otázka bude zaručene témou rozhovorov medzi prezidentmi Ruska a USA Vladimirom Putinom a Joeom Bidenom.