Kremeľ: Kyjev by sa mal vážne zamyslieť nad stiahnutím jednotiek

Moskva 16. júna (TASR) – Ukrajina by sa vo svetle zhoršujúcej sa vojenskej situácie mala "vážne zamyslieť" nad návrhom ruského prezidenta Vladimira Putina a stiahnuť z juhu a východu svoje jednotky, aby bolo možné otvoriť mierové rokovania, vyhlásil v nedeľu Kremeľ. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Súčasná dynamika vládnuca na fronte nám jasne ukazuje, že situácia Ukrajiny sa neustále zhoršuje," vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Hovorca tvrdí, že ponuka nie je ultimátom, ale mierovým návrhom odrážajúcim realitu na bojisku.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vo Švajčiarsku na spoločnom stretnutí so svetovými lídrami diskutuje o možných spôsoboch ukončenia konfliktu. Putinovu požiadavku na stihnutie jednotiek a stiahnutie žiadosti Ukrajiny o vstup do NATO odmietli.



Ukrajinský prezident prisľúbil, že svoj mierový návrh Rusku predloží po ukončení prebiehajúceho mierového summitu vo Švajčiarsku a získaní podpory medzinárodného spoločenstva. Rusko na summit nebolo pozvané.