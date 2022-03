Kremeľ má obavy z toho, ako USA vôbec nerozumejú Putinovi

Londýn/Moskva 31. marca (TASR) - Domnienky amerických predstaviteľov, že poradcovia ruského prezidenta Vladimira Putina sa mu boja povedať nepríjemnú pravdu o vojenskej operácii Ruska na Ukrajine, ukazujú, ako málo rozumejú jemu alebo ruskej vláde, uviedol vo štvrtok Kremeľ. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.



Biely dom a európski predstavitelia v stredu oznámili, že sú presvedčení, že Putina jeho poradcovia nepravdivo informujú, lebo sa mu boja povedať, ako zle sa konflikt na Ukrajine vyvíja či ako vážne západné sankcie zasiahli Rusko.



"Na našu ľútosť – a vlastne to v nás vyvoláva až obavy – sa ukazuje, že ani ministerstvo zahraničných vecí ani Pentagón (ministerstvo obrany) nemajú skutočné informácie o tom, čo sa deje v Kremli," povedal novinárom Putinov hovorca Dmitrij Peskov na adresu predstaviteľov USA.



Postup Ruska na Ukrajine zastavil na mnohých frontoch tvrdý odpor ukrajinských síl a ruské jednotky ešte nedobyli žiadne veľké mesto, ale zabité boli už tisíce vojakov a civilistov.



Riaditeľka komunikácie Bieleho domu Kate Bedingfieldová novinárom povedala, že Rusko urobilo "strategickú chybu" a že nedostatok presných informácií odovzdávaných šéfovi Kremľa viedol k "neustálemu napätiu medzi Putinom a jeho armádnym velením".



Peskov však toto poprel.



"Jednoducho nerozumejú tomu, čo sa deje v Kremli, nerozumejú prezidentovi Putinovi, nerozumejú rozhodovaciemu mechanizmu a nerozumejú spôsobu, akým pracujeme," uviedol.



"Toto nám nie je len ľúto, ale vyvoláva to obavy. Pretože takéto úplné nepochopenie – to vedie k zlým rozhodnutiam, k unáhleným rozhodnutiam, ktoré môžu mať veľmi zlé následky," dodal podľa Reuters Peskov.