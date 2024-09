Kremeľ: Meta sa zákazom ruských štátnych médií sama diskreditovala

Moskva 17. septembra (TASR) - Spoločnosť Meta sa sama diskreditovala, keď zakázala niektorým ruským štátnym médiám prístup na svoje platformy. Vyhlásil to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že tento krok skomplikoval vyhliadky na normalizáciu vzťahov Ruska a Mety. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Takéto selektívne konanie namierené proti ruským médiám je neprijateľné. Staviame sa k tomu mimoriadne negatívne," uviedol Peskov.



Meta v pondelok oznámila, že zakázala ruským štátnym médiám vrátane televízie RT a mediálnej skupiny Rossija Segodňa prístup na svoje platformy. Odôvodnila to tým, že používali zavádzajúce taktiky, aby na internete vykonávali tajné vplyvové operácie. Uplatňovanie zákazu zavedú postupne v najbližších dňoch. Meta vlastní okrem Facebooku aj Instagram, WhatsApp či Threads.



Peskov na svojej tlačovej konferencii v utorok uviedol, že nariadenie ruského prezidenta Vladimira Putina súvisiace so zvýšením počtu vojakov je potrebné vzhľadom na rastúcu hrozbu na západných hraniciach Ruska a nestabilitu na východe.



"Je to kvôli viacerým hrozbám voči našej krajine, ktoré sa vyskytujú pozdĺž našich hraníc. Je to spôsobené mimoriadne nepriateľským prostredím na našich západných hraniciach a nestabilitou na našich východných hraniciach. To si vyžaduje prijatie náležitých opatrení," konštatoval Peskov.



Putin v pondelok nariadil, aby sa počet vojakov ruských ozbrojených síl zvýšil o 180.000 na 1,5 milióna. Celkový počet vojenského personálu dosiahne takmer 2,4 milióna. Šéf Kremľa pritom nariadil zvýšenie počtu vojakov už tretíkrát od začiatku invázie na Ukrajinu.



Podľa údajov Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) bude mať Rusko po tomto zvýšení k dispozícii viac aktívnych vojakov ako Spojené štáty a India a ruská armáda sa z hľadiska počtu vojakov stane po Číne druhou najväčšou armádou.