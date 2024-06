Kremeľ: Mierová konferencia o Ukrajine je bez účasti Ruska strata času

Moskva 4. júna (TASR) - Rusko považuje za pochopiteľné, ak sa niektoré krajiny odmietajú zúčastniť na mierovej konferencii o Ukrajine v Švajčiarsku. V utorok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že tomuto zhromaždeniu chýbajú ciele a je absurdné, ak sa uskutoční bez účasti Ruska, informovala agentúra Reuters.



Ukrajina tvrdí, že viac než 100 krajín a medzinárodných organizácií potvrdilo svoju účasť na mierovom summite, ktorý sa bude konať v polovici júna. Moskva naň pozvaná nebola.



"Je to úplne absurdná aktivita, v podstate zbytočná voľnočasová zábavka," uviedol Peskov. Podľa neho je zrejmé, že stretnutie nie je zamerané na výsledky, a "preto mnohé krajiny nechcú strácať (svoj) čas".



Čína sa podľa nemenovaných zdrojov konferencie nezúčastní. Hovorca ruského parlamentu Viačeslav Volodin túto nepotvrdenú informáciu v utorok na platforme Telegram konštatoval. Citoval pri tom médiá, podľa ktorých do Švajčiarska nepríde ani Saudská Arábia, ktorá svoj postoj dosiaľ oficiálne neoznámila.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Čínu obvinil, že sa usiluje zabrániť tomu, aby sa niektoré krajiny zúčastnili na mierovom summite.



Peking si myslí, že summit vo Švajčiarsku by mal zahŕňať rovnocenné zastúpenie Kyjeva a Moskvy a spravodlivú diskusiu o všetkých mierových plánoch, uviedla v piatok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Ukrajina má na summite predložiť návrhy, ktoré sa budú zaoberať jadrovou bezpečnosťou, potravinovou bezpečnosťou, prepustením vojnových zajatcov a návratom ukrajinských detí unesených Ruskom.



Rusko tvrdí, že je otvorené rokovaniam založeným na "nových skutočnostiach", ktoré si podľa Reuters vydobylo kontrolovaním takmer jednej pätiny ukrajinského územia. Kyjev, naopak, vyhlasuje, že mier je možné dosiahnuť iba vtedy, keď sa všetky ruské sily úplne stiahnu z Ukrajiny a obnoví sa jej územná celistvosť.