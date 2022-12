Kremeľ: Mierový plán musí zahŕňať anexiu ukrajinských oblastí

Moskva 28. decembra (TASR) - Kremeľ zavrhol v stredu desaťbodový mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s tým, že návrh na ukončenie konfliktu na Ukrajine musí prihliadať aj na novú "realitu" a na pripojenie štyroch ukrajinských administratívnych oblastí k Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Nemôže existovať taký mierový plán pre Ukrajinu, ktorý nebude prihliadať na súčasnú realitu súvisiacu s ruským územím a pripojením štyroch regiónov k Rusku. Plány, ktoré na tieto skutočnosti nebudú brať ohľad, nemôžu byť mierové," vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Rusko v septembri vyhlásilo po sporných referendách, ktoré odsúdil Západ aj Kyjev, za súčasť Ruska štyri ukrajinské administratívne jednotky – oblasti Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú. Ruská armáda pritom ani jednu zo spomínaných oblastí plne neovláda.



Agentúra Reuters predstavila v stredu Zelenského desaťbodový mierový plán, s ktorým ukrajinský prezident prvýkrát prišiel v novembri. Plán zahŕňa stiahnutie ruských vojsk z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny, a teda aj zo spomínaných štyroch oblastí a Krymského polostrova, ktorý Moskva anektovala ešte v roku 2014. Rusko opakovane deklaruje, že o tomto bode odmieta diskutovať.



Mierový plán ukrajinského prezidenta sa okrem toho zaoberá jadrovou bezpečnosťou v súvislosti so Záporožskou jadrovou elektrinou či potravinou bezpečnosťou súvisiacou so zabezpečením vývozu ukrajinského obilia. Kyjev okrem toho v rámci energetickej bezpečnosti požaduje zavedenie obmedzení na ceny ruských energií a obnovenie ukrajinskej energetickej infraštruktúry, ktorá bola poškodená pri ruských útokoch.



Mierový plán tiež vyzýva na prepustenie vojnových zajatcov a na vznik špeciálnych tribunálov, ktoré budú vyšetrovať ruské vojnové zločiny. Ukrajina tiež žiada ochranu životného prostredia súvisiaceho predovšetkým s odmínovaním svojho územia a s obnovením čističiek vôd.



Na záver mierového plánu Kyjev žiada vybudovanie bezpečnostnej architektúry v európsko-atlantickom priestore, ktorá by zahŕňala záruky pre Ukrajinu. Ukrajina tiež chce, aby všetky zaintegrované strany podpísali dokument potvrdzujúci ukončenie vojny.



Zelenskyj navrhol tiež usporiadať ešte túto zimu mierový summit, ktorý by sa zaoberal jeho plánom na mier.