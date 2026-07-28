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Kremeľ monitoruje útoky na sklady Wildberries
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po otázkach médií o tom, či štát finančne podporí spoločnosť, uviedol, že Wildberries dobre reaguje na situáciu.
Autor TASR
Moskva 28. júla (TASR) - Kremeľ v utorok uviedol, že ruská vláda monitoruje situáciu týkajúcu sa internetového obchodu Wildberries po ukrajinských dronových útokoch na jeho sklady po celej krajine. Kremeľ ozrejmil, že vláda doposiaľ neplánuje spoločnosti finančne pomôcť, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po otázkach médií o tom, či štát finančne podporí spoločnosť, uviedol, že Wildberries dobre reaguje na situáciu. „Táto firma urobila pomerne bezprecedentný krok, keď oznámila svoje rozhodnutie poskytnúť pomoc predajcom a tým, ktorí mali svoj tovar uložený v skladoch, hoci... spoločnosť nemala takúto povinnosť. To si, samozrejme, zaslúži najvyššiu pochvalu,“ povedal hovorca novinárom.
Peskov zároveň vysvetlil, že vláda monitoruje situáciu okolo firmy. „Prebiehajú diskusie, no doposiaľ sa neprijali žiadne konkrétne rozhodnutia,“ vyhlásil hovorca Kremľa.
Ukrajina v uplynulých dňoch opakovane útočila na sklady najväčšieho ruského internetového obchodu Wildberries, čo viedlo k požiarom, obetiam na životoch a pozastaveniu fungovania skladov.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po otázkach médií o tom, či štát finančne podporí spoločnosť, uviedol, že Wildberries dobre reaguje na situáciu. „Táto firma urobila pomerne bezprecedentný krok, keď oznámila svoje rozhodnutie poskytnúť pomoc predajcom a tým, ktorí mali svoj tovar uložený v skladoch, hoci... spoločnosť nemala takúto povinnosť. To si, samozrejme, zaslúži najvyššiu pochvalu,“ povedal hovorca novinárom.
Peskov zároveň vysvetlil, že vláda monitoruje situáciu okolo firmy. „Prebiehajú diskusie, no doposiaľ sa neprijali žiadne konkrétne rozhodnutia,“ vyhlásil hovorca Kremľa.
Ukrajina v uplynulých dňoch opakovane útočila na sklady najväčšieho ruského internetového obchodu Wildberries, čo viedlo k požiarom, obetiam na životoch a pozastaveniu fungovania skladov.