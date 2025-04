Kremeľ: Moratórium na zásahy energetickej infraštruktúry vypršalo

Moskva 18. apríla (TASR) - Kremeľ v piatok oznámil, že „uplynulo“ 30-dňové prímerie v konflikte na Ukrajine, ktoré bolo obmedzené na energetiku. Zároveň v reakcii na vyhlásenie USA o potenciálnom odstúpení od snáh o sprostredkovanie mieru medzi Moskvou a Kyjevom, uviedol, že samotné pozastavenie útokov možno považovať za pokrok. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.



Moratórium podľa Ruska vstúpilo do platnosti 18. marca po telefonáte šéfa Kremľa Vladimira Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Moskva a Kyjev sa napriek tomu vzájomne obviňovali z pokračujúcich útokov na energetickú infraštruktúru. „Mesiac už skutočne uplynul,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre novinárov. Ruský prezident doposiaľ nevydal žiadne ďalšie pokyny, ozrejmil hovorca.



Krátkodobé moratórium patrí k jednému z mála záväzkov, ktoré Trump dosiahol v snahe sprostredkovať prímerie vo vyše trojročnom konflikte. Putin totiž odmietol spoločný americko-ukrajinský návrh na bezpodmienečné prímerie, ktorý dostal, pripomína AFP.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok oznámil, že Spojené štáty sa prestanú snažiť sprostredkovať mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, ak sa neobjavia jasné známky toho, že ju možno dosiahnuť. „Nebudeme v tomto úsilí pokračovať celé týždne a mesiace. Musíme teraz veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých dní, zistiť, či je to uskutočniteľné v najbližších niekoľkých týždňoch. Ak áno, ideme do toho. Ak nie, potom máme aj iné priority, na ktoré sa musíme zameriavať,“ povedal Rubio novinárom pred odletom z Paríža, kde vo štvrtok rokoval s európskymi a ukrajinskými predstaviteľmi.



Peskov v reakcii na Rubiove vyhlásenie uviedol, že obmedzené prímerie možno považovať za posun. „Veríme, že sa už dá zaznamenať istý pokrok. Ide o pokrok v súvislosti s moratóriom na zásahy zariadení energetickej infraštruktúry,“ zdôraznil hovorca. Peskov na otázku novinárov o tom, či je pravdepodobné, že sa USA stiahnu z rokovaní o prímerí, skonštatoval, že „túto otázku si musia položiť vo Washingtone“, píše TASS.