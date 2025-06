Kremeľ: Na zhodnotenie škôd v iránskych zariadeniach je priskoro

Moskva 25. júna (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu vyhlásil, že je podľa neho ešte príliš skoro na to, aby si ktokoľvek dokázal vytvoriť presný obraz o rozsahu škôd v iránskych jadrových zariadeniach po víkendovom americkom bombardovaní. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



„Nemyslím si, že ktokoľvek môže mať v súčasnosti realistické dáta. Je pravdepodobne ešte priskoro. Musíme počkať, kým sa takéto dáta objavia,“ vyhlásil Peskov. Reagoval na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého sú zariadenie po víkendových útokoch „úplné zničené“.



Trump oponoval utorkovým správam niektorých amerických médií, ktoré písali o tom, že bombardovanie vo zariadení na obohacovanie uránu Fordó poškodilo len vstupy do komplexu namiesto celého zariadenia. To je totiž situované hlboko pod zemským povrchom.



Rusko odsúdilo americké údery na Irán ako nezákonné, neopodstatnené a nevyprovokované. Moskva s Teheránom ešte v januári podpísala dohodu o strategickom partnerstve.



Peskov dodal, že Kremeľ sa domnieva, že medzi Washingtonom a Teheránom existujú otvorené komunikačné kanály. Dodal, že Rusko pozorne sleduje vývoj situácie a je aj v pravidelnom kontakte s Iránom.