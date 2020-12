Kremeľ: Navaľnyj trpí bludom, že ho prenasledujú

Moskva 22. decembra (TASR) - Kremeľ v utorok vyhlásil, že opozičný líder Alexej Navaľnyj je "chorý" človek, ktorý trpí duševnými komplexmi, pokiaľ ide o autoritu a moc. Kremeľ tým reagoval na Navaľného tvrdenie, že v lete ho otrávili ruské bezpečnostné služby. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Opozičný líder v pondelok na svojom blogu napísal, že za augustovým pokusom o jeho zavraždenie stojí ruská bezpečnostná služba FSB. Prípad viedol k tomu, že Európska únia uvalila sankcie na vysokopostavených ruských predstaviteľov.



Protikorupčný aktivista Navaľnyj (44) trpí "bludom, že ho prenasledujú", vyhlásil hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Dodal, že Navaľnyj má aj jasné "príznaky megalománie".



FSB už v pondelok označila dôkazy poskytnuté Navaľným za "falošné" a kritika Kremľa obvinila, že sa nechá podporovať zahraničnými spravodajskými službami.



Peskov tiež v pondelok povedal, že FSB "chráni vás a mňa pred terorizmom" a túto domácu kontrarozviedku opísal ako "efektívnu".



Dodal: "Takéto pokusy nemôžu FSB zdiskreditovať."



Navaľnému prišlo v auguste počas letu zo Sibíri do Moskvy mimoriadne zle, preto lietadlo núdzovo pristálo v meste Omsk, kde ho hospitalizovali. Odtiaľ ho potom špeciálnym zdravotníckym lietadlom previezli do Berlína na liečbu.



Navaľnyj v pondelok na blogu uviedol, že trikom dosiahol u agenta ruskej kontrarozviedky FSB priznanie, že sa ho táto spravodajská služba pokúsila v lete zabiť a jed umiestnila do jeho spodkov.



Navaľnyj v príspevku napísal, že zatelefonoval mužovi menom Konstantin Kudriavcev a predstavil sa mu ako odborník na chemické zbrane z FSB. "Zavolal som svojmu vrahovi. Všetko priznal," uviedol Navaľnyj na Twitteri.



Počas telefonátu Kudriavcev povedal, že jeho špeciálna skupina nečakala, že pilot lietadla núdzovo pristane v Omsku. Dodal, že keby let pokračoval, Navaľnyj by neprežil.