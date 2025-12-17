< sekcia Zahraničie
Kremeľ naznačil ochotu rokovať o zahraničných jednotkách na Ukrajine
Ruská tlačová agentúra TASS citovala hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.
Autor TASR
Moskva 17. decembra (TASR) - Kremeľ v stredu naznačil, že napriek svojmu dlhodobému nesúhlasu je ochotný rokovať o možnom nasadení západných jednotiek na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Ruská tlačová agentúra TASS citovala hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Podľa jeho slov je pozícia Ruska o nasadení zahraničných vojakov na Ukrajine „dobre známa, konzistentná a jasná“, ale môže byť „témou na diskusiu“.
Návrh na nasadenie takzvaných „mnohonárodných síl“, ktoré by mali v prípade dosiahnutia mierovej dohody vo vojne na Ukrajine dohliadať na jej dodržiavanie, opätovne priniesli tento týždeň európski lídri na rokovaní s ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Berlíne.
Ukrajina takéto sily označila za súčasť bezpečnostných záruk proti riziku opakovaného ruského útoku. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov pred týždňom označil akékoľvek zahraničné jednotky na bojisku za „legitímne ciele“ útokov.
Ruská tlačová agentúra TASS citovala hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Podľa jeho slov je pozícia Ruska o nasadení zahraničných vojakov na Ukrajine „dobre známa, konzistentná a jasná“, ale môže byť „témou na diskusiu“.
Návrh na nasadenie takzvaných „mnohonárodných síl“, ktoré by mali v prípade dosiahnutia mierovej dohody vo vojne na Ukrajine dohliadať na jej dodržiavanie, opätovne priniesli tento týždeň európski lídri na rokovaní s ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Berlíne.
Ukrajina takéto sily označila za súčasť bezpečnostných záruk proti riziku opakovaného ruského útoku. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov pred týždňom označil akékoľvek zahraničné jednotky na bojisku za „legitímne ciele“ útokov.