Kremeľ nečaká, že by USA prijali Lukašenkov návrh na mediáciu rokovaní

Moskva 17. februára (TASR) - Kremeľ v piatok vyhlásil, že Spojené štáty pravdepodobne nezareagujú pozitívne na návrh bieloruského lídra Alexandra Lukašenka o uskutočnení trojstranného summitu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom. TASR správu prevzala zo stanice CNN.



"Je nepravdepodobné, že odozva Washingtonu na túto iniciatívu bude pozitívna," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na tlačovom brífingu. Na otázku, či je Kremeľ na takéto stretnutie pripravený, odvetil: "Prezident Putin je vždy pripravený na dialóg s prezidentom Bieloruska, ktorý dnes bude v Moskve."



Lukašenko vo štvrtok povedal, že chce v Minsku hostiť mierové rokovania o ukončení konfliktu na Ukrajine. Stanicu CNN vyzval, aby túto informáciu rozšírila: "Ak Biden chce, prostredníctvom vašich (spravodajských) kanálov mu odkážte, že my sme pripravení privítať ho v Minsku a viesť seriózne rokovania, ak chce mier na Ukrajine."



Bieloruský prezident dodal, že "dokonca Putin priletí do Minska a môžeme sa tu stretnúť my traja, dvaja agresori a prezident milujúci mier".



Lukašenko v piatok rokuje s Putinom v rezidencii ruského prezidenta Novo-Ogarjovo v Moskovskej oblasti. Predmetom spoločných debát sú podľa Kremľa "kľúčové otázky ďalšieho rozvoja rusko-bieloruských vzťahov strategického partnerstva a spojenectva, ako aj integračná spolupráca v rámci Zväzového štátu Ruska a Bieloruska".