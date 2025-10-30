Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kremeľ: Nedávne skúšky zbraní neboli jadrovými testami

Na snímke z 15. mája 2008 pohľad na Veľký Kremeľský palác v Moskve. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Vývoj situácie ohľadom testov jadrových zbraní podľa hovorcu Kremľa neznamená, že došlo k pozastaveniu dialógu medzi Washingtononom a Moskvou.

Autor TASR
Moskva 30. októbra (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že nedávne testy nových ruských zbraní na jadrový pohon, strely Burevestnik a torpéda Poseidon, neboli jadrovými testami. Reagoval na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok naradil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane USA, a to údajne v reakcii na rovnaké kroky iných krajín. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a TASS.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že testy zbraní Burevestnik a Poseidon nespadajú pod moratórium uvalené na testovanie jadrových zbraní. Upozornil však, že ak niektorá z jadrových veľmocí moratórium poruší, Rusko bude reagovať svojím vlastným jadrovým testom. O zámere obnoviť jadrové testy Spojené štáty podľa Peskova Rusko vopred neinformovali.

Zdôraznil, že Rusko od USA neobdržalo žiadne nové návrhy ohľadom budúcnosti zmluvy New START o obmedzení počtu strategických jadrový zbraní. Ruský prezident Vladimir Putin v septembri ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Zmluva v prípade nepredĺženia alebo nenahradenia inou dohodou vyprší vo februári 2026.
