Kremeľ: Nedávne skúšky zbraní neboli jadrovými testami
Vývoj situácie ohľadom testov jadrových zbraní podľa hovorcu Kremľa neznamená, že došlo k pozastaveniu dialógu medzi Washingtononom a Moskvou.
Autor TASR
Moskva 30. októbra (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že nedávne testy nových ruských zbraní na jadrový pohon, strely Burevestnik a torpéda Poseidon, neboli jadrovými testami. Reagoval na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok naradil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane USA, a to údajne v reakcii na rovnaké kroky iných krajín. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a TASS.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že testy zbraní Burevestnik a Poseidon nespadajú pod moratórium uvalené na testovanie jadrových zbraní. Upozornil však, že ak niektorá z jadrových veľmocí moratórium poruší, Rusko bude reagovať svojím vlastným jadrovým testom. O zámere obnoviť jadrové testy Spojené štáty podľa Peskova Rusko vopred neinformovali.
Zdôraznil, že Rusko od USA neobdržalo žiadne nové návrhy ohľadom budúcnosti zmluvy New START o obmedzení počtu strategických jadrový zbraní. Ruský prezident Vladimir Putin v septembri ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Zmluva v prípade nepredĺženia alebo nenahradenia inou dohodou vyprší vo februári 2026.
