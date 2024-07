Kremeľ nekomentuje Trumpov plán na ukončenie vojny, nepozná obsah

Moskva 2. júla (TASR) - Moskva nemôže komentovať vyjadrenia exprezidenta USA Donalda Trumpa o ukončení vojny na Ukrajine, pretože nevie, čo jeho plán zahŕňa. Uviedol to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Trump v rámci predvolebnej kampane viackrát uviedol, že v prípade znovuzvolenia by vojnu na Ukrajine vyriešil v priebehu 24 hodín. V minulotýždňovej televíznej debate s prezidentom USA Joeom Bidenom tvrdil, že v prípade víťazstva v novembrových prezidentských voľbách by vojnu bol schopný vyriešiť ešte pred oficiálnym nástupom do úradu. Neprezradil však, ako to chce dosiahnuť.



"Nejde o prvé Trumpove vyhlásenie v tejto veci a v tomto zmysle sa vyjadril už predtým. Bez toho, aby sme vedeli, o čo ide, sa k tomu nemôžeme vyjadriť," povedal Peskov novinárom.



Kremeľ minulý týždeň uviedol, že akýkoľvek mierový plán pre konflikt na Ukrajine, ktorý by navrhla možná budúca americká administratíva v prípade víťazstva Trumpa v prezidentských voľbách, by musel zohľadňovať realitu na bojisku. Ruské sily v súčasnosti okupujú asi pätinu územia Ukrajiny.



Ukrajina tvrdí, že mier môže nastať len po úplnom odchode ruských síl z jej územia a obnovení jej územnej celistvosti.



Trump v minulotýždňovej debate s úradujúcim šéfom Bieleho domu povedal, že Rusko by nikdy nenapadlo Ukrajinu, ak by Spojené štáty mali "skutočného prezidenta". Biden reagoval, že Trump "nemá ani poňatia, o čom hovorí".