Kremeľ: Nemáme dôvod neveriť Lukašenkovi v súvislosti s letom Ryanairu

Moskva 26. mája (TASR) - Rusko nemá podľa hovorcu Kremľa dôvod neveriť tvrdeniam bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý v stredu obhajoval nútené pristátie civilného lietadla spoločnosti Ryanair a následné zadržanie novinára Ramana Prataseviča. Informovala o tom agentúra AFP.



"Kremeľ nevidí dôvod neveriť vyhláseniam bieloruského vlády," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov krátko po tom, ako Lukašenko obhajoval svoje rozhodnutie pred poslancami bieloruského parlamentu v Minsku. Bieloruské vzdušné sily let odklonili 23. mája v reakcii na hrozbu výbuchom bomby, ktorá prišla zo Švajčiarska, uviedol Lukašenko.



"Ak to tak nie je, tak to, pravdepodobne, niekto vyvráti. Zatiaľ to nikto nevyvrátil," povedal Peskov. Dodal, že v piatok sa v čiernomorskom letovisku Soči prijme Lukašenka a ruský prezident Vladimir Putin.



Spolu s Pratasevičom zadržali po pristátí lietadla spoločnosti Ryanair smerujúceho z Atén do Vilniusu na letisku v Minsku aj jeho priateľku Sofiu Sapegovú. Vyhrážka o uložení bombe na palube sa nakoniec ukázala ako nepravdivé.



Bieloruské úrady z tohto činu pôvodne obvinili palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré však zodpovednosť dôrazne odmietlo.