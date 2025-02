Kremeľ: Nemôžeme potvrdiť ani vyvrátiť telefonát Trumpa a Putina

Moskva 9. februára (TASR) - Kremeľ v nedeľu odmietol potvrdiť alebo vyvrátiť informáciu o údajnom telefonáte medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Washington a Moskva oficiálne nepotvrdili žiadnu komunikáciu medzi lídrami oboch krajín od nástupu Trumpa do úradu. Ten počas predvolebnej kampane viackrát prisľúbil urýchlené ukončenie bojov na Ukrajine.



Denník The New York Post v sobotu neskoro večer informoval, že Trump spomenul telefonickú komunikáciu s Putinom, aby prediskutoval ukončenie konfliktu na Ukrajine. Rus mu povedal, že "chce, aby ľudia prestali umierať". Noviny tiež citovali Trumpa, ktorý povedal, že "radšej nebude hovoriť", ako často obaja spolu hovorili.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre štátnu tlačovú agentúru TASS uviedol, že nemôže potvrdiť ani vyvrátiť, že sa rozhovor uskutočnil. Naznačil, že o žiadnom takomto telefonáte nevie.



"Čo môžem povedať o tejto novinke? Ako administratíva vo Washingtone rozširuje svoju prácu, vzniká mnoho rôznych komunikácií. A táto komunikácia prebieha rôznymi kanálmi," povedal hovorca.



"A samozrejme, vzhľadom na túto viacnásobnú komunikáciu, ja osobne nemusím niečo vedieť, niečo si neuvedomovať. Preto to v tomto prípade nemôžem ani potvrdiť, ani vyvrátiť," vysvetlil Peskov. Predtým pred návratom amerického lídra do prezidentského úradu niekoľkokrát poprel správy o rozhovoroch medzi Trumpom a Putinom.



Kremeľ tiež uviedol, že čaká na "signály" o možnom stretnutí Trumpa a Putina, a že v súvislosti s jeho prípravou nikto z novej Trumpovej administratívy nebol s ním v kontakte.