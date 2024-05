Kremeľ neočakáva prielom od účasti Číny na konferencii o Ukrajine

Moskva 21. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada Západ, aby sa viac zapojil do konfliktu na Ukrajine z dôvodu mimoriadne nepriaznivej situácie ukrajinských jednotiek na fronte. Na brífingu v Moskve to v utorok vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Podľa agentúry AFP Peskov tiež prišiel s tvrdením, že Kyjev si uvedomuje, že ani rastúce zásoby zbraní a munície nebudú môcť zmeniť dynamiku na bojiskách Ukrajiny.



Na margo účasti Číny na konferencii o Ukrajine vo Švajčiarsku Peskov uviedol, že neprispeje k efektivite tohto podujatia.



"Túto konferenciu z nášho pohľadu možno len ťažko považovať za nejaký seriózny pokus nájsť cesty k urovnaniu", a to vzhľadom na zostavu pozvaných účastníkov. Objasnil, že diskutovať bez Ruska o otázkach, ktoré sa ho týkajú, "je úplne beznádejné" a "bez vyhliadky na dosiahnutie aspoň nejakého hmatateľného výsledku".



Peskov komentoval aj žiadosť hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu o vydanie zatykača na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, izraelského ministra obrany Joava Galanta a lídrov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktorého komandá svojím vpádom na juh Izraela 7. októbra 2023 rozpútali vojnový konflikt v Pásme Gazy.



Hovorca Kremľa v tejto súvislosti označil postoj USA k tejto žiadosti "za viac než kuriózny".



Peskov reagoval na vyhlásenie predsedu Snemovne reprezentantov amerického Kongresu USA Mikea Johnsona, ktorý v pondelok avizoval, že lídri republikánov v snemovni zvažujú zavedenie sankcií voči ICC - v prípade, že schváli vydanie zatykača na Netanjahua.



Johnson pripustil, že žiadosť o vydanie zatykača na izraelských politikov by mohla byť dôsledkom tlaku, ktorý na Izrael vyvíja administratíva amerického prezidenta Joea Bidena. Johnson súčasne vyslovil obavy, že ICC môže podobné kroky podniknúť aj proti americkým lídrom.