Kremeľ neplánuje v Mariupole oficiálne oslavy Dňa víťazstva

Žena kráča okolo tankov domobrany separatistickej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) v obliehanom prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny počas 70. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v stredu 4. mája 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 6. mája (TASR) - Kremeľ na 9. mája neplánuje oficiálne oslavy Dňa víťazstva v ukrajinskom meste Mariupol, ktoré sa už vyše dva mesiace pokúšajú dobyť príslušníci ruských inváznych síl. Oznámil to v piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra AFP.Rusko už v apríli deklarovalo, že sa niekoľkotýždňovom obliehaní zmocnilo Mariupolu, strategicky významného prístavného mesta na pobreží Azovského mora. Poslední ukrajinskí obrancovia však stále vzdorujú ruskej presile v podzemí mariupolských oceliarní Azovstaľ, kde sa okrem nich nachádza aj mnoho civilistov.povedal v piatok novinárom Peskov, teraz 9. mája sa tam však podľa neho oficiálne oslavy neplánujú.vyhlásil tlačový tajomník Kremľa.Rusko každoročne 9. mája oslavuje Deň víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.Pri tejto príležitosti sa tradične koná pompézna vojenská prehliadka na Červenom námestí v Moskve, kde ruská armáda často predvádza svoje nové zbrane, a tiež menšie prehliadky v desiatkach ďalších ruských miest. Tak tomu bude aj tento rok. Na prehliadke sa však tentoraz nezúčastnia nijakí zahraniční lídri ani diplomati západných krajín akreditovaní v Rusku.Pred tohtoročným 9. májom sa objavili špekulácie, že by ruský prezident Vladimir Putin mohol v tento deň oficiálne vyhlásiť vojnu Ukrajine a následne zmobilizovať záložníkov. Niektorí pozorovatelia sa zase domnievajú, že by Putin mohol oznámiť nejaké "víťazstvo" v bojoch na Ukrajine, napríklad úplné dobytie Azovstaľu, čo sa však Rusku napriek opakovaným pokusom stále nedarí.Pápež František dokonca naznačil, že by Rusko mohlo 9. mája ukončiť vojnu na Ukrajine. Odvolal sa pritom na slová maďarského premiéra Viktora Orbána, s ktorým sa stretol 21. apríla.