Kremeľ neplatil žold dobrovoľným bojovníkom na Ukrajine

Washington/Moskva 20. februára (TASR) - Kremeľ nezaplatil žold ruským dobrovoľným bojovníkom a oslabil tak úspech budúcich náborov. V nedeľu o tom informoval portál britskej televízie Sky News, ktorý sa odvolal na správu amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).



Dobrovoľníkom z Ruských bojových armádnych záloh (BARS) sľúbili v trojročnej zmluve so začiatkom v roku 2021 v prepočte 50 až 113 eur za mesiac, ale takmer okamžite bol tento sľub porušený. Vyplatenie žoldu a príplatkov by "vyčerpalo ruský štátny rozpočet", uviedol ISW.



Ruskí blogeri venujúci sa armáde tvrdia, že odvedeným dobrovoľníkom sa nedarí získať doklady o tom, že na jar a v lete 2022 bojovali na Ukrajine. Bez dokladov nemôžu odmeny dostať.



Dobrovoľníci, ktorí bojovali okolo miest Svatove a Kreminna v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, nedostali ani odškodné za zranenia, píšu ruskí blogeri.



"Nezáujem Kremľa vyplácať odmeny dobrovoľným útvarom môže zničiť akúkoľvek motiváciu Rusov podpísať zmluvu s ruským ministerstvom obrany počas vojny alebo po nej, keďže ich nedôvera silnie," dodal ISW.



To donúti ruskú armádu spoliehať sa oveľa viac na nedobrovoľné odvody alebo na zapojenie nepravidelných jednotiek do bojov.