Kremeľ: Neponáhľajme sa s vyhlásením víťazstva v boji o Soledar

Moskva 11. januára (TASR) - Kremeľ v stredu oznámil, že je dôležité neponáhľať sa s vyhlásením ruského víťazstva v ukrajinskom meste Soledar. Oznam vydala Moskva niekoľko hodín po tom, čo ruská súkromná armáda Vagnerova skupina informovala, že dobyla toto mesto na východe Ukrajiny, blízko strategicky významného Bachmutu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Neponáhľajme sa tak. Počkajme na oficiálne oznámenia," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Doplnil, že "v postupe bojov v Soledare nastáva pozitívna dynamika", a ocenil "hrdinstvo našich bojovníkov".



"Samozrejme, taktické úspechy sú veľmi dôležité," povedal Peskov s tým, že postup v Soledare bol dosiahnutý za dosť vysokú cenu.



Aj Kyjev poprel v stredu správu, že jednotky ruskej armády žoldnierov dobyli Soledar, ktorého ovládnutie by Rusku otvorilo cestu k ďalším územným ziskom v ukrajinskom regióne Donbas.



"Soledar bol, je a bude ukrajinský," uviedol vo vyhlásení odbor ukrajinskej armády pre strategickú komunikáciu. Napísal tiež, že fotografie zverejnené ruskou súkromnou armádou vagnerovcov, ktoré podľa ruských médií zachytávajú scény v Soledare, boli urobené inde.



Šéf Vagnerovej skupiny a spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Jevgenij Prigožin v utorok večer oznámil, že jeho jednotky úplne ovládli Soledar. Dodal, že ukrajinskí vojaci v centre mesta sú obkľúčení. "Prebiehajú tam pouličné boje. Počet zajatcov oznámime zajtra (v stredu)," spresnil s tým, že skupine ukrajinských vojakov dali vagnerovci ultimátum, aby sa v utorok do polnoci vzdali.



Soledar sa nachádza desať kilometrov severne od Bachmutu, ktorého dobytie zrejme zostáva hlavnou operačnou úlohou ruskej armády. Útok ruských jednotiek na Soledar je pokusom obísť Bachmut zo severu a narušiť zásobovacie trasy slúžiace ukrajinskej armáde.



Ruská strana má zrejme záujem ovládnuť aj vstupy do 200 kilometrov dlhých opustených tunelov soľných baní, ktoré vedú pod touto oblasťou. Obe strany sa obávajú, že ich nepriateľ môže použiť na prienik do tyla.