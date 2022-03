Kremeľ nepotvrdil správy o stretnutí Schrödera s Putinom

Moskva 11. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok odmietol potvrdiť správy o údajnom stretnutí bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR prevzala túto správu od agentúry DPA.



"Nemám žiadne informácie o Schröderovi. Nemôžem vám nič povedať," povedal Peskov pre ruskú agentúru Interfax.



O stretnutí bývalého nemeckého kancelára so šéfom Kremľa informovali ako prvé portály Politico a Bild. Podľa informácií nemeckej tlačovej agentúry sa stretnutie uskutočnilo vo štvrtok. Nie je však jasné, či sú v pláne aj ďalšie rozhovory.



Nemecká vláda už predtým informovala, že s cestou Schrödera do Ruska nemá nič spoločné. "Nerád by som sa k tomu vyjadroval," povedal súčasný nemecký kancelár Olaf Scholz na summite lídrov Európskej únie vo francúzskom Versailles.



Schröder stál na čele nemeckej vlády medzi rokmi 1998 a 2005. V Nemecku je vnímaný kontroverzne pre svoje proruské názory a angažovanosť v ruských energetických spoločnostiach. Je Putinovým priateľom, v roku 2004 ho označil za "bezchybného demokrata".