Kremeľ nepozná detaily zadržania šéfa Telegramu vo Francúzsku

Moskva 26. augusta (TASR) - Kremeľ v pondelok uviedol, že nepozná obvinenia, na základe ktorých v sobotu francúzske úrady zadržali zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova, a čaká na oficiálne vyhlásenie. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Durova zadržali francúzske úrady v sobotu na letisku Paríž - Le Bourget v rámci vyšetrovania trestných činov súvisiacich s platformou Telegram.



"Zatiaľ nevieme, z čoho presne je Durov obvinený... Zatiaľ sme nepočuli žiadne oficiálne vyhlásenie v tejto veci a skôr, ako niečo povieme, by sme mali počkať na objasnenie situácie," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Z čoho presne sa snažia usvedčiť Durova? Bez toho, aby sme to vedeli, by asi nebolo správne robiť akékoľvek vyhlásenia," dodal.



Durov (39) Rusko opustil v roku 2014, pretože podľa vlastných slov odmietol požiadavky ruských úradov na zrušenie opozičných komunít na svojej sociálnej sieti VKontakte. Odmieta aj požiadavky západných bezpečnostných zložiek a v súčasnosti má občianstvo Francúzska a Spojených arabských emirátov.



Francúzske úrady vydali na Durova zatykač v rámci vyšetrovania viacerých trestných činov na jeho platforme Telegram vrátane podvodu, obchodovania s drogami, kyberšikany, organizovaného zločinu a podpory terorizmu. Durov je podozrivý z toho, že neprijal opatrenia na obmedzenie kriminálneho využívania svojej platformy.



Durov zostáva stále vo väzbe a vypočúva ho polícia. Paríž sa k prípadu zatiaľ oficiálne nevyjadril.



Šifrovaná platforma Telegram so sídlom v Dubaji sa považuje za alternatívu k americkým sociálnym sieťam, ktoré sú kritizované za komerčné zneužívanie osobných údajov používateľov. Telegram tvrdí, že nikdy nezverejní informácie o svojich používateľoch.