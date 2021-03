Kremeľ nesleduje správy o Navaľného zdraví, je to vec vedenia väznice

Moskva 25. marca (TASR) - Kremeľ vo štvrtok deklaroval, že nesleduje správy o zdravotnom stave odsúdeného opozičného politika Alexeja Navaľného a nežiadal si ani informácie od väzenských orgánov. Uviedla to agentúra AFP.



Navaľného právnici vo štvrtok opäť informovali o Navaľného zdravotnom stave, ktorý je "mimoriadne nepriaznivý". Jeho advokátka Oľga Michajlovová podľa portálu Meduza.io uviedla, že Navaľnyj podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Lekári zatiaľ diagnózu neoznámili.



V rozhovore pre televíziu Dožď Michajlovová spresnila, že Navaľnyj "má silné bolesti chrbta i v pravej nohe". Predkolenie si necíti, noha je "prakticky nefunkčná, v hroznom stave".



Dodala, že Navaľnyj pociťuje bolesti chrbta už štyri týždne, ale väzenskí úradníci mu nepovolili návštevu jeho lekára. Poskytovanie lekárskej pomoci Navaľnému vo väznici sa obmedzovalo na to, že mu boli predpísané dve tabletky ibuprofenu.



Podľa advokátky by väzenské úrady by mali Navaľného previezť do Moskvy, aby mohol dostať lepšiu liečbu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok na novinársku otázku, či Kremeľ sleduje správy o Navaľného zdravotnom stave, vyhlásil, že "stav odsúdených a ľudí, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody, monitorujú vedenia týchto inštitúcií. To je ich práca".



Navaľnyj je už desaťročie tŕňom v oku Kremľa tým, že poukazuje na korupciu medzi štátnymi úradníkmi a organizuje veľké protesty po celom Rusku.



Tento týždeň Navaľného tím spustil kampaň zameranú na jeho prepustenie a oznámil plány na uskutočnenie akcie, ktorá by mala byť "najväčším protestom moderného Ruska". Termín protestu bude stanovený po tom, keď bude na webe free.navalny.com zaregistrovaných 500.000 priaznivcov. Do štvrtkového večera sa ich prihlásilo vyše 266.000.