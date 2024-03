Kremeľ neuznáva medzinárodné zatykače vydané na ruských dôstojníkov

Moskva 6. marca (TASR) – Kremeľ v stredu uviedol, že neuznáva medzinárodné zatykače na dvoch ruských dôstojníkov, ktoré vydal v utorok Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu za zločiny spáchané počas vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"My ich (zatykače) neuznávame," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že Rusko nepodpísalo Rímsky štatút, ktorým bol tento súd založený. "Nejde o prvé rozhodnutie, vieme, že za zatvorenými dverami tam tajne prebiehajú rôzne procesy," pokračoval Peskov.



ICC v utorok generálporučíka Sergeja Ivanoviča Kobylaša a admirála ruského námorníctva Viktora Kinolajeviča Sokolova obvinil z útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.



Podľa sudcov ICC, ktorí preskúmali dôkazy predložené prokurátormi existujú "rozumné dôvody domnievať sa", že dvaja spomenutí muži sú zodpovední za "raketové útoky, ktoré vykonali sily pod ich velením proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre" od 10. októbra 2022 minimálne do 9. marca 2023.



ICC v marci minulého roka vydal zatykač aj na ruského prezidenta Vladimira Putina. Moskva toto rozhodnutie označila za nulitné a odpovedala vlastným zatykačom na predsedu ICC, ktorým je poľský sudca Piotr Hofmanski.



ICC sídli v Haagu a nemá vlastné policajné jednotky, ktoré by na základe jeho zatykačov konali, v tomto sa spolieha na právne systémy 124 signatárov Rímskeho štatútu, pripomína AFP.