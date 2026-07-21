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Kremeľ nevidí možnosť zlepšenia vzťahov s Britániou pod Burnhamom
Burnham prvý deň vo svojej funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Povedal mu, že v britskej politike voči Ukrajine nenastane žiadna zmena.
Autor TASR
Moskva 21. júla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok vyhlásil, že po nástupe nového britského premiéra Andyho Burnhama nemá Rusko nádej na zlepšenie vzťahov so Spojeným kráľovstvom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nemáme také nádeje,“ odpovedal Peskov na otázku, či sa vzťahy medzi Londýnom a Moskvou môžu po nástupe Burnhama zlepšiť. „Jedným z jeho prvých krokov bolo vydanie vyhlásení vyjadrujúcich podporu Ukrajine a následne jeho zámer urobiť všetko pre to, aby vojna pokračovala,“ dodal.
Burnham prvý deň vo svojej funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Povedal mu, že v britskej politike voči Ukrajine nenastane žiadna zmena.
„Ešte dnes dám prezidentovi Zelenskému veľmi jasne najavo, že sa nič nemení. Budem pri ňom stáť na 100 percent,“ avizoval premiér už pred telefonátom. Britská podpora Ukrajiny zostane podľa neho neochvejná a rozhodná.
„Nemáme také nádeje,“ odpovedal Peskov na otázku, či sa vzťahy medzi Londýnom a Moskvou môžu po nástupe Burnhama zlepšiť. „Jedným z jeho prvých krokov bolo vydanie vyhlásení vyjadrujúcich podporu Ukrajine a následne jeho zámer urobiť všetko pre to, aby vojna pokračovala,“ dodal.
Burnham prvý deň vo svojej funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Povedal mu, že v britskej politike voči Ukrajine nenastane žiadna zmena.
„Ešte dnes dám prezidentovi Zelenskému veľmi jasne najavo, že sa nič nemení. Budem pri ňom stáť na 100 percent,“ avizoval premiér už pred telefonátom. Britská podpora Ukrajiny zostane podľa neho neochvejná a rozhodná.