Kremeľ nevidí perspektívu na to, aby bola Čína spojkou pri Ukrajine

Moskva 6. apríla (TASR) - Rusko nevidí perspektívu na to, aby bola Čína sprostredkovateľom v konflikte na Ukrajine. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že jedinou možnosťou je pokračovanie útoku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Čína má nepochybne veľmi efektívny a silný potenciál pre sprostredkovávanie. No situácia na Ukrajine je veľmi komplexná a zatiaľ neexistuje perspektíva na politické urovnanie," uviedol Peskov.



"V súčasnosti pre nás neexistuje iná cesta ako pokračovať v špeciálnej vojenskej operácii," dodal hovorca Kremľa.



Vyjadril sa v čase, keď je v Číne francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa snaží Peking odradiť od podporovania ruskej invázie. Novinári Peskovovi túto otázku položili po tom, čo Macron médiám povedal, že sa spolieha na čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, že privedie Rusko k rozumu.



Hoci Čína vystupuje v konflikte na Ukrajine ako neutrálna, konanie Ruska stále neodsúdila. Si Ťin-pching navštívil v marci Moskvu, no ešte stále nerokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Peking síce predstavil mierový plán pre Ukrajinu, avšak Spojené štáty ho odmietli, pretože podľa nich otvára Rusku cestu k udržaniu dobytých častí Ukrajiny.