Kremeľ nevidí žiadny základ pre dohodu, ktorá rozdeľuje Ukrajinu

Moskva 7. októbra (TASR) - Hlavný hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina v pondelok odmietol myšlienku ukončiť vojnu na Ukrajine dočasným rozdelením krajiny, čo navrhli niektoré západné krajiny. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Dmitrij Peskov uviedol, že sa objavilo mnoho nápadov na možné mierové dohody, "ale zatiaľ žiadna z týchto úvah nemá reálny základ". Hovoril tiež o "nemeckom scenári", pretože podľa mediálnych správ nemecká vláda údajne diskutovala o myšlienkach v tomto smere.



Taliansky denník La Repubblica v septembri uviedol, že Nemecko navrhlo mierovú dohodu, podľa ktorej by Rusko dočasne okupovalo časť Ukrajiny, zatiaľ čo zvyšok územia by sa stal členom NATO alebo by dostal podobne silné bezpečnostné záruky.



Nemecká vláda sa k návrhu zatiaľ nevyjadrila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj takéto riešenie odmieta a naďalej požaduje návrat všetkých okupovaných území, pričom nedávno povedal, že jeho krajina potrebuje mier "bez akéhokoľvek obchodu so suverenitou alebo obchodu s územím".



Na druhej strane, jedným z cieľov vojny Ruska je zabrániť členstvu Ukrajiny v NATO.