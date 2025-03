Kremeľ nevylučuje možnosť telefonátu Putina s Trumpom

Moskva 12. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu nevylúčil možnosť, že by sa ruský prezident Vladimir Putin mohol čoskoro telefonicky spojiť so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trupom. Rozhovor by zrejme nadviazal na rokovania medzi americkými a ukrajinskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii, z ktorých vzišiel americký návrh na 30-dňové prímerie, informuje TASR podľa agentúry TASS.



"Ak sa potreba na telefonát objaví, bude zorganizovaný veľmi rýchlo. Vďaka súčasným komunikačným kanálom s Američanmi je to možné v relatívne krátkom čase," povedal Peskov.



Putin a Trump spolu naposledy telefonovali 12. februára. Vtedy sa dohodli okamžite začať rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Delegácie ich krajín sa potom dvakrát streli - v Saudskej Arábii a v Turecku. Témou týchto rozhovorov bolo obnovenie bilaterálnych vzťahov medzi Ruskom a USA.



V utorok sa v saudskoarabskej Džidde konali rokovania zástupcov Ukrajiny a Spojených štátov. Kyjev po nich vyjadril ochotu pristúpiť na americký návrh na 30 dní zastaviť boje a okamžite začať jednať s Ruskom. Spojené štáty zase obnovili poskytovanie vojenskej pomoci a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio následne povedal, že loptička je teraz na strane Ruska.



Hovorca ruského prezidenta sa zatiaľ odmietol vyjadriť k návrhu na prímerie. Moskva podľa Peskova momentálne dôkladne študuje všetky vyhlásenia, ktoré zazneli na stretnutí v Džidde, od zúčastnených predstaviteľov americkej delegácie však očakáva bližšie podrobnosti.



"Predbiehate samých seba... V najbližších dňoch máme naplánované kontakty s Američanmi, počas ktorých počítame s tým, že získame všetky informácie," reagoval Peskov na otázku o prímerí.



Agentúra Reuters pripomenula, že Putin opakovane odmieta krátkodobé prímerie. "Nepotrebujeme prímerie, potrebujeme dlhodobý mier zabezpečený zárukami pre Ruskú federáciu a jej občanov. Je zložitou otázkou, ako tieto záruky zabezpečiť," povedal v decembri. V januári na schôdzke ruskej Rady bezpečnosti zase naznačil, že by nemalo dôjsť "k nejakému oddychu na preskupenie síl a prezbrojenie s cieľom následného pokračovania konfliktu".