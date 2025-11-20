< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Nové správy o prípadnej mierovej dohode s Ukrajinou nie sú
Autor TASR
Kyjev 19. novembra (TASR) - Kremeľ v stredu potvrdil, že komunikácia so Spojenými štátmi ohľadom vojny na Ukrajine síce pokračuje, no žiadne nové informácie o možnom mierovom pláne v súčasnosti nie sú. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Vyjadrenie Kremľa tak prišlo len chvíľu po tom, ako viaceré médiá informovali o návrhu mierovej dohody, ktorú Kyjevu predstavili Spojené štáty. Podľa zdrojov Reuters plán počíta s tým, že Ukrajina sa vzdá časti svojho územia, niektorých zbraní a obmedzí veľkosť svojej armády.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však novinárom povedal, že od augustového summitu medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom nie je v tejto otázke čo nové oznámiť.
Peskov potvrdil, že hoci spolu obe strany naďalej komunikujú, doposiaľ nebolo vykonané dostatočné množstvo práce na to, aby sa mohol uskutočniť ďalší summit.
Na návrh mierového plánu reagovala v stredu aj Veľká Británia a opätovne potvrdila, že „zdieľa želanie prezidenta Trumpa ukončiť túto barbarskú vojnu“. „Rusko by to mohlo urobiť už zajtra stiahnutím svojich síl a ukončením nelegálnej invázie,“ vyhlásil hovorca britského ministerstva zahraničných vecí.
