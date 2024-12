Kremeľ: Nový americký balík pre Ukrajinu nezmení priebeh vojny

Moskva 3. decembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok uviedol, že rozhodnutie Spojených štátov poslať Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote 725 miliónov dolárov (690 miliónov eur) ukazuje, že administratíva dosluhujúceho amerického prezidenta Joea Bidena je odhodlaná "priliať olej do ohňa" vojny na Ukrajine, aby zabezpečila pokračovanie konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Šéf americkej diplomacie Antony Blinken v pondelok vo vyhlásení oznámil nový balík pomoci pre Ukrajinu zahŕňajúci rakety Stinger, muníciu pre vysoko mobilné delostrelecké raketové systémy (HIMARS), drony a protipechotné míny.



"Súčasná (americká) administratíva presadzuje svoj cieľ, jej konzistentnou líniou je zabrániť spomaleniu tejto vojny," povedal Peskov. "(Bidenova) administratíva robí všetko preto, aby ešte viac priliala olej do ohňa. Tento a ďalšie balíky nemôžu zmeniť priebeh udalostí, nemôžu ovplyvniť dynamiku na frontoch," dodal hovorca Kremľa.



Reuters už minulý týždeň informoval, že Bidenova administratíva plánuje poskytnúť toto vybavenie, z ktorého veľkú časť tvoria protitankové zbrane na odrazenie útočiacich ruských jednotiek. Agentúra poznamenala, že ide o nezvyčajne vysokú finančnú hodnotu vojenskej pomoci. Objemy doterajších prezidentských balíkov nazývaných Presidential Drawdown Authority (PDA), ktorá umožňuje USA čerpať zo súčasných zásob zbraní na pomoc spojencom v prípade núdze, sa obvykle pohyboval v rozmedzí od 125 miliónov do 250 miliónov dolárov.



Odhaduje sa, že Biden má k dispozícii štyri až päť miliárd dolárov z PDA schválené Kongresom, ktoré pravdepodobne použije na pomoc Ukrajine ešte pred januárovou inauguráciou zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, píše Reuters.