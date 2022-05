Kremeľ: O budúcnosti Chersonskej oblasti musia rozhodnúť obyvatelia

Moskva/Cherson 11. mája (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že o osude juhoukrajinskej Chersonskej oblasti musia rozhodnúť jej obyvatelia. Reagoval tak na vyhlásenie predstaviteľa proruskej kolaborantskej správy v Chersone, ktorý predtým avizoval, že požiada šéfa Kremľa Vladimira Putina o anexiu tohto regiónu, ktorí sčasti okupujú ruské invázne sily. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Na otázku týkajúcu sa možného pripojenia Chersonskej oblasti k Rusku Peskov reagoval nekonkrétnym konštatovaním, že o jej budúcnosti musia rozhodnúť tamojší obyvatelia. Akékoľvek takéto rozhodnutie však musí mať "jasný právny základ", ako tomu podľa jeho slov "bolo v prípade Krymu.



Ukrajinský Krymský polostrov anektovala Moskva v roku 2014 na základe výsledkov sporného referenda.



"Bude podaná žiadosť, aby sa Chersonská oblasť stala plnohodnotným subjektom Ruskej federácie," povedal v stredu novinárom Kyrylo Stremousov, zástupca šéfa proruskej vojenskej a civilnej správy oblasti a predseda tzv. výboru na záchranu Chersonskej oblasti. Podľa jeho slov by sa tak malo stať ešte do konca tohto roka.



Stremousov zároveň zdôraznil, že v súčasnosti neexistujú plány na vyhlásenie samostatnej "Chersonskej ľudovej republiky" na základe referenda, ako sa tomu stalo v prípade samozvaných separatistíckých republík v Donbase.



Cherson sa 2. marca stal prvým ukrajinským mestom, ktoré obsadili ruské sily. Doposiaľ je jedinou metropolou ukrajinskej oblasti, ktorú Moskva okupuje od začiatku invázie. Chersonská oblasť má pre Rusko veľký strategický význam, keďže by mohla byť súčasťoy pozemného koridoru medzi Krymom a separatistickými oblasťami Donbasu.



Rusi tvrdia, že ovládajú už celú Chersonskú oblasť. Boje v regióne však zrejme ešte stále prebiehajú a ukrajinská armáda v posledných týždňoch hlásila dobytie niektorých tamojších dedín.



Mesto Cherson, kde ruskí vojaci rozohnali už niekoľko protestov proti okupácii, navštívili minulý týždeň Andrej Turčak, prvý podpredseda Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu, a tajomník generálnej rady prokremeľskej strany Jednotné Rusko. Turčak vyhlásil, že Rusko zostane na južnej Ukrajine "navždy".