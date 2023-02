Kremeľ o čínskom pláne:Momentálne nie sú podmienky na mier na Ukrajine

Moskva 27. februára (TASR) - Kremeľ tvrdí, že "v súčasnosti" nie sú vytvorené podmienky na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Vyjadril sa tak v pondelok v reakcii na návrh Číny na politické riešenie tamojšej situácie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Plánu našich čínskych priateľov sme venovali značnú pozornosť... zatiaľ však nevidíme (naplnenú) žiadnu z podmienok, ktoré sú nevyhnutné na to, aby celý tento príbeh smeroval k mieru," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Peking sa snaží zachovávať v súvislosti s vojnou na Ukrajine nestrannú pozíciu a zároveň stále udržiavať blízke vzťahy so svojím strategickým spojencom Ruskom.



Čína zverejnila uplynulý piatok – pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu – 12-bodový dokument o "politickom urovnaní" tohto konfliktu. Rusko a Ukrajinu v ňom vyzýva, aby čo najskôr začali mierové rozhovory, a upozorňuje tiež, že v konflikte na Ukrajine nesmú byť použité jadrové zbrane. Plán zároveň počítal s rešpektovaním územnej suverenity zúčastnených krajín.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne tento návrh privítalo a Číne poďakovalo za vyvinuté úsilie. Zároveň však dodalo, že akékoľvek riešenie konfliktu musí zahŕňať uznanie ruskej anexie štyroch ukrajinských území.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v uplynulom septembri dekrét, ktorým anektoval ukrajinské administratívne územia – Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť. Západ túto nezákonnú anexiu odsúdil.



Ešte pred vyhlásením anexie sa konali tzv. referendá o pripojení týchto územných celkov k Ruskej federácii. Tieto ľudové hlasovania však Západ i Kyjev označili za podvodné. Ani jednu z uvedených štyroch okupovaných oblastí Ukrajiny Rusko neovláda v plnom rozsahu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že je potrebné, aby Kyjev spolupracoval s Čínou. "Zdá sa mi, že je tam (v čínskom pohľade na vec) rešpekt našej územnej celistvosti a bezpečnostných otázok," povedal. Zelenskyj zároveň vyjadril presvedčenie, že iniciovať "akékoľvek mierové úsilie" môže len krajina, ktorej územie bolo napadnuté.



Čína svoj návrh na mierové riešenie zverejnila po tom, ako ju Západ obvinil, že zvažuje dodávky zbraní do Ruska. Peking tieto obvinenia však popiera.