Kremeľ: O telefonát s Putinom požiadal Macron

Moskva 2. júla (TASR) - O telefonát so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom požiadal francúzsky prezident Emmanuel Macron, uviedol v stredu Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Lídri spolu telefonovali v utorok prvýkrát po takmer troch rokoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Prezidenti spolu hovorili naposledy v septembri 2022, viac ako pol roka po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Utorňajší telefonát podľa Elyzejského paláca trval viac ako dve hodiny, čo potvrdil aj Kremeľ. Okrem vojny na Ukrajine hovorili aj o vývoji na Blízkom východe a iránsko-izraelskom konflikte.



Francúzsky prezident v rozhovore podľa svojej kancelárie zdôraznil podporu Francúzska zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny a vyzval na čo najskoršie uzavretie prímeria a začatie rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom o trvalom urovnaní konfliktu. Vo vyhlásení Elyzejského paláca sa tiež uvádza, že prezidenti si budú o tejto otázke aj naďalej vymieňať názory.



Macron podľa denníka Le Parisien v posledných mesiacoch niekoľkokrát zopakoval, že s Ruskom opäť nadviaže kontakt, keď to bude považovať za prospešné. Francúzsky diplomatický zdroj podľa agentúry Reuters uviedol, že Macron pred telefonátom s Putinom a aj po ňom hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby ho o rozhovore informoval. Macron o rozhovore s Putinom vraj referoval tiež americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Okrem vojny na Ukrajine sa francúzsky a ruský prezident venovali aktuálnej situácii na Blízkom východe a nedávnym úderom Spojených štátov na iránske nukleárne zariadenia. Obaja sa zhodli, že konflikty v regióne by sa mali riešiť diplomatickou cestou a že Irán má právo na mierový jadrový program v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní. Macron navyše zdôraznil, že je potrebné, aby Irán plne spolupracoval s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).