Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Zahraničie

Kremeľ obhajuje údajný test balistickej rakety KĽDR

.
Na snímke Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP

KĽDR a Rusko v júni 2024 podpísali zmluvu o vzájomnej pomoci pri obrane.

Autor TASR
Moskva 7. novembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok obhajoval krok Severnej Kórey, ktorá podľa juhokórejskej armády v piatok vystrelila balistickú raketu smerom k Japonskému moru. KĽDR má na takéto konanie podľa slov Lavrova legitímne právo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Rešpektujeme legitímne právo našich priateľov v Kórejskej ľudovodemokratickej republike zabezpečiť svoju bezpečnosť a prijať opatrenia na jej dosiahnutie,“ povedal Peskov.

Juhokórejská armáda v piatok oznámila, že Severná Kórea odpálila neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Japonskému moru.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová uviedla, že raketa dopadla do mora a neboli hlásené žiadne škody ani zranenia. Japonskí predstavitelia kritizujú odpaľovanie rakiet zo strany Severnej Kórey a tieto činy označujú za „absolútne neodpustiteľné“. Japonsko podľa ministra obrany Šindžira Koizumiho zváži „kroky potrebné na ochranu mieru našej krajiny a životov našich občanov, bez vylúčenia akejkoľvek možnosti“.

Severná Kórea v uplynulých rokoch významne zintenzívnila testovanie rakiet, ktoré je podľa odborníkov mierené na zlepšenie schopnosti presných úderov a testovanie zbraní pred ich prípadným exportom do Ruska.

KĽDR a Rusko v júni 2024 podpísali zmluvu o vzájomnej pomoci pri obrane. Severná Kórea odvtedy vyslala do Ruska približne 15.000 vojakov a dodávky konvenčných zbraní, aby pomohli Moskve vo vojne, ktorú rozpútala vo februári 2022 proti Ukrajine.
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda