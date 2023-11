Kremeľ obhajuje využívanie odsúdených zločincov vo vojne na Ukrajine

Moskva 11. novembra (TASR) - Viac ako 20 mesiacov po rozsiahlej invázii na Ukrajinu sa Kremeľ snaží obhájiť ostro kritizovanú prax prepúšťania odsúdených zločincov z väzenia za účelom vojenskej služby, informuje TASR na základe správy uverejnenej tlačovou agentúrou DPA.



"Odsúdení, vrátane ťažkých zločincov, platia za svoj zločin krvou na bojisku," uviedol v piatok pre Interfax hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



V Rusku existuje štandardný postup udeľovania milosti, pri ktorom je žiadosť väzňa schvaľovaná vo viacerých krokoch. No je tu aj druhá možnosť ako sa dostať väzenia, poznamenal Peskov. "Tou je, že svoj dlh splatia krvou," povedal.



Ruský prezident Vladimir Putin nedávno udelil milosť vrahovi. Muž zo sibírskeho mesta Kemerovo bol odsúdený na 17 rokov väzenia za zabitie svojej bývalej priateľky v roku 2020. Z väzenia bol údajne predčasne prepustený, keď prejavil ochotu bojovať na Ukrajine. Prípad vyvolal búrlivé diskusie a pobúrenie v ruských médiách a na sociálnych sieťach.



Počas prvého roka vojny v roku 2022 bolo známe, že ruská žoldnierska skupina Wagnerovci vo veľkom verbovala do boja zločincov z väzníc.



Pred pár mesiacmi sa zákonom zlegalizoval aj nábor zločincov do riadnej armády. Tento postup sa opäť stal predmetom ostrej kritiky, najmä keď vyšli najavo prípady omilostených vrahov či iných násilných zločincov.