Kremeľ obvinil Britániu z riadenia výbuchov na plynovode Nord Stream

Moskva 1. novembra (TASR) - Kremeľ v utorok obvinil Spojené kráľovstvo z "riadenia a koordinácie" výbuchov na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Naše spravodajské služby majú údaje naznačujúce, že útok riadili a koordinovali britskí vojenskí špecialisti," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Existujú dôkazy, že Británia je zapojená do sabotáže, do teroristického útoku na životne dôležitú energetickú infraštruktúru, nie ruskú, ale medzinárodnú," dodal.



Neposkytol žiadne podrobnosti, ale trval na tom, že Západ by mal "pozorne" analyzovať informácie Moskvy. "Očakávame, že napriek neprijateľnému mlčaniu európskych krajín sa táto analýza predsa len uskutoční," povedal s tým, že Rusko zváži aj ďalšie kroky.



Londýn už dávnejšie odmietol ruské obvinenia, pričom britské ministerstvo obrany ich označilo za "vymyslený príbeh".



Niekoľko výbuchov koncom septembra poškodilo plynovody na dne Baltského mora v blízkosti švédskych brehov, z ktorých niekoľko dní v obrovských bublinách unikal zemný plyn. To ešte viac zvýšilo geopolitické napätie v súvislosti s dodávkami energie.



Moskva obvinila západné krajiny, že stoja za výbuchmi plynovodov na prepravu ruského plynu do Nemecka, ale neposkytla o tom žiadny dôkaz.



Ukrajina a niektoré západné krajiny označili útoky za sabotáž a zodpovednosť pripísali Rusku.