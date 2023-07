Kremeľ obvinil Turecko z porušenia dohody o výmene zajatcov s Kyjevom

Moskva/Kyjev 8. júla (TASR) - Kremeľ v sobotu obvinil Turecko z porušenia podmienok dohody, v rámci ktorej boli vlani v septembri zo zajatia prepustení aj piati bývalí velitelia obrancov mariupolských oceliarní Azovstaľ. Informovala o tom spravodajská televízna stanica Sky News.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu vrátil z návštevy Turecka a na letisku sa zvítal s piatimi bývalými veliteľmi obrancov Azovstaľu, ktorí sa od vlaňajšieho prepustenia z ruského zajatia zdržiavali na tureckom území.



V súlade s dohodou, ktorú sprostredkovali Saudská Arábia a Turecko mali totiž zostať v Turecku pod ochranou tamojších úradov až do konca vojny na Ukrajine. Za akých okolností a prečo sa napokon vrátili z Turecka do vlasti už v sobotu, nebolo bezprostredne jasné.



Ukrajinská prezidentská kancelária bližšie podrobnosti neposkytla. Uviedla len to, že sa vrátili na Ukrajinu "po rokovaniach s tureckou stranou".



Kremeľ reagoval na odchod pätice ukrajinských veliteľov z Turecka s rozhorčením. Podľa hovorcu Dmitrija Peskova Turecko "porušilo" podmienky dohody, v rámci ktorej boli títo muži prepustení z ruského zajatia.



Po Zelenského návrate z Turecka bola zverejnená séria fotografií, na ktorých sa prezident objíma s piatimi bývalými veliteľmi obrancov Azovstaľu: Denysom Prokopenkom, Sviatoslavom Palamarom, Serhijom Volynským, Olehom Chomenkom a Denysom Šlehom. Na jednej z fotografií, ktorú Zelenskyj doplnil popiskou "Doma", prezident pózuje s týmito vojakmi na palube lietadla.



Ide o troch bývalých veliteľov tzv. pluku Azov a brigád dvoch iných zložiek ukrajinskej armády (ukrajinskej Národnej gardy a námornej pechoty), ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri obrane juhoukrajinského mesta Mariupol, respektíve tamojších oceliarní Azovstaľ, ktoré sa stali poslednou baštou ukrajinských obrancov.



Bitka o Mariupol sa začala hneď po ruskom vpáde na Ukrajinu z vlaňajšieho 24. februára a Rusom sa mesto podarilo dobyť po ťažkých bojoch až po takmer troch mesiacoch.