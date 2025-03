Kremeľ obviňuje Európu zo zbrojenia v čase, keď sa rokuje o mieri

Moskva 20. marca (TASR) - Hovorca Kremľa vo štvrtok obvinil európske krajiny z plánovania "zbrojenia" namiesto toho, aby sa snažili dosiahnuť mier. Dmitrij Peskov sa tak vyjadril v čase, keď sa vysokopostavení vojenskí predstavitelia stretávajú v Británii, aby prediskutovali ochranu Ukrajiny, informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP



Vojenskí predstavitelia z tzv. koalície ochotných budú vo štvrtok diskutovať o potenciálnom rozmiestnení mierových jednotiek na Ukrajine. Na stretnutí sa zúčastní aj britský minister obrany John Healey.



"Signály z Bruselu a európskych hlavných miest sa väčšinou týkajú plánov na militarizáciu Európy," povedal novinárom Peskov. "Európa sa pustila do svojej militarizácie a zmenila sa tak trochu na vojnovú stranu," dodal.



Veľké európske mocnosti vrátane Francúzska a Spojeného kráľovstva sa od januárového nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu snažia zvýšiť výdavky na obranu pre obavy, že USA už nebudú ochotné podporovať európsku obranu. Trump medzitým buduje bližšie vzťahy s Kremľom, a tak Rusko presunulo veľkú časť pozornosti na Európu. EÚ a Britániu obvinilo z toho, že sú hlavnými prekážkami mieru na Ukrajine, pripomína AFP.



Britský premiér Keir Starmer, ktorý spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vedie úsilie o vytvorenie koalície ochotných, by mal vo štvrtok vystúpiť na stretnutí približne 30 vojenských predstaviteľov v Londýne. Starmer aj Macron uviedli, že sú ochotní nasadiť na Ukrajinu mierové sily po uzavretí prímeria medzi Moskvou a Kyjevom. Rusko však tento krok rázne odmietlo.



Kremeľ zároveň vo štvrtok informoval, že Rusko a Spojené štáty sa budúci týždeň stretnú v saudskoarabskom meste Džidda. Diskutovať tam budú o obnovení Čiernomorskej iniciatívy pre obilniny, ktorá uľahčuje vývoz obilia z ukrajinských prístavov, a ďalších aspektoch možného mierového urovnania na Ukrajine, ozrejmil Kremeľ.