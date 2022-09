Kremeľ očakáva, že Putin bude hovoriť s Erdoganom o ukrajinskom obilí

Moskva 9. septembra (TASR) - Kremeľ očakáva, že ruský prezident Vladimir Putin bude budúci týždeň v Uzbekistane rokovať so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom o implementácii dohody o vývoze ukrajinského obilia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na vyhlásenie Kremľa.



Šéf Kremľa v stredu vyhlásil, že rozvojové krajiny boli "podvedené" a že sa bude snažiť o nápravu podmienok dohody o vývoze obilia s Ukrajinou, ktorú sprostredkovalo v júli Turecko spolu s OSN. Ide o jediný diplomatický pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť počas šiestich týždňov trvania ukrajinského konfliktu.



"Je možné a nevyhnutné, aby sa uskutočnil rozhovor medzi Putinom a Erdoganom. Očakávame, že sa tak stane v Samarkande," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, pričom narážal na budúcotýždňové stretnutie Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Uzbekistane.



Peskov pritom v piatok znovu zopakoval tvrdenia ruského prezidenta, že dohoda o vývoze obilia nie je spravodlivá pre najchudobnejšie krajiny, pretože väčšina obilia vyvezeného z Ukrajiny putuje do Európy a iných bohatých krajín.



"Dohody sa implementujú, avšak spôsob, ktorým sú implementované, nijako nezvýhodňuje chudobné krajiny," uviedol Peskov.



Hovorca OSN pre Čiernomorskú iniciatívu v stredu uviedol, že 30 percent obilia a iných potravinových produktov vyvezených z Ukrajiny smerovalo do krajín s nižšími príjmami. Dohodu však kritizuje aj samotné OSN, ktoré tak isto hovorí, že je komerčná, nie humanitárna, a je riadená podľa požiadaviek trhu.



Až do uzatvorenia dohody o vývoze obilia nemohli z ukrajinských prístavov pre námornú blokádu spôsobenú ruskou inváziou na Ukrajinu vyplávať lode s obilím aj celé mesiace, pripomína Reuters.



Peskov okrem toho v piatok uviedol, že je potrebné prijať ďalšie kroky na pomoc Rusku, aby aj Moskva mohla navýšiť export svojich poľnohospodárskych produktov. Západ na ne síce neuvalil žiadne sankcie, no podľa Moskvy ich vývoz skomplikovali sankcie zamerané na dopravu a logistiku. Podľa Ruska bolo pritom súčasťou dohody o vývoze obilia z Ukrajiny aj uvoľnenie týchto obmedzení.