Kremeľ ocenil, že Biden chce pokračovať v rokovaniach o Ukrajine

Moskva 16. februára (TASR) - Kremeľ v stredu označil za "pozitívne", že prezident Spojených štátov Joe Biden chce pokračovať v rokovaniach ohľadom krízy vyvolanej zoskupovaním tisícok vojakov na ukrajinských hraniciach. Moskva tak reagovala na prísľub šéfa Bieleho domu z utorka, že sa bude usilovať o diplomatické riešenie konfliktu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Je pozitívne, že americký prezident (Biden) takisto prejavil pripravenosť na začatie serióznych rokovaní," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že takéto rozhovory "budú veľmi komplexné a budú si vyžadovať flexibilitu na oboch stranách".



Biden na tlačovej konferencii v utorok však tiež varoval, že stále je "možné", že Rusko zaútočí, a sú podľa neho pripravené prísne odvetné sankcie. Peskov v tejto súvislosti poznamenal: "Samozrejme, radšej by sme boli, keby sme (od USA) nemuseli počúvať hrozby o tom, čo sa stane, ak niečo spravíme alebo nespravíme". "Tieto hrozby nás už unavujú," dodal.



Hoci Rusko tento týždeň ohlásilo ukončenie niektorých z rozsiahlych vojenských cvičení na hraniciach s Ukrajinou, Biden v utorok poznamenal, že Washingtonu a jeho spojencom sa zatiaľ nepodarilo overiť, že by Moskva skutočne sťahovala svoje vojenské sily z okolia hraníc s Ukrajinou.



Kremeľ podľa agentúry Interfax v stredu tiež kritizoval Severoatlantickú alianciu za to, akým spôsobom vyhodnocuje situáciu ohľadom konfliktu Moskvy s Kyjevom. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg totiž krátko predtým upozornil na to, že "dosiaľ na mieste nevidíme žiadnu deeskaláciu". "Práve naopak: Zdá sa, že Rusko naďalej pokračuje v hromadení vojakov," dodal.