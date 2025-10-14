< sekcia Zahraničie
Kremeľ oceňuje Trumpove odhodlanie ukončiť konflikt na Ukrajine
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok uviedol, že Rusko zostáva mierovým rokovaniam otvorené.
Autor TASR
Moskva 14. októbra (TASR) - Kremeľ v utorok privítal odhodlanie amerického prezidenta Donalda Trumpa zamerať sa na hľadanie mierovej dohody, ktorá by po dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy ukončila vojnu na Ukrajine. Počas pondelkového prejavu v izraelskom parlamente Trump vyhlásil, že chce dosiahnuť dohodu s Iránom v súvislosti s jeho jadrovým programom, no dodal, že najskôr sa bude venovať ukončeniu vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„... najprv musíme vyriešiť Rusko. Musíme to vyriešiť. Ak ti to nevadí, Steve, zameriame sa najprv na Rusko,“ povedal Trump v prejave s odkazom na svojho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa, ktorý v minulosti viedol rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok uviedol, že Rusko zostáva mierovým rokovaniam otvorené.
„Takéto zámery určite vítame a vítame potvrdenie politickej vôle urobiť všetko možné na podporu hľadania mierových riešení,“ odpovedal Peskov na otázku o Trumpových komentároch.
„Pána Witkoffa už dobre poznáme; je efektívny, svoju efektívnosť preukázal teraz na Blízkom východe a dúfame, že jeho talent bude naďalej prispievať k práci, ktorá už prebieha na Ukrajine,“ dodal Peskov.
Rusko obviňuje Ukrajinu z brzdenia mierových rokovaní. Kyjev tvrdí, že Moskva to s dohodou nemyslí vážne a kladie podmienky, ktoré sú rovnocenné požiadavke na kapituláciu, vysvetľuje Reuters.
„Ruská strana zostáva otvorená a pripravená na mierový dialóg a dúfame, že vplyv Spojených štátov a diplomatické zručnosti vyslancov prezidenta Trumpa pomôžu povzbudiť ukrajinskú stranu, aby bola aktívnejšia a ochotnejšia zapojiť sa do mierového procesu,“ vyhlásil hovorca Kremľa.
