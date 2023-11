Kremeľ odmieta dohady o revízii udeľovania milostí po kauze satanistu

Moskva 22. novembra (TASR) - Podmienky omilostenia účastníkov tzv. špeciálnej vojenskej operácie - ako v Rusku označujú vojnu na Ukrajine -, ktorí boli v minulosti odsúdení za obzvlášť závažné zločiny, sa nezmenili. Uviedol v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na medializované správy o omilostení "satanistického" vraha.



Ako objasnila agentúra AFP, ide o prípad 33-ročného Nikolaja Ogolobiaka, ktorý patril k satanistickej sekte a bol odsúdený na 20 rokov väzenia za štvornásobnú rituálnu vraždu spáchanú v roku 2008. Vo väzení mal byť do roku 2030.



Ogolobiak sa po vypuknutí vojny na Ukrajine dal naverbovať do ruského práporu Štorm-Z určeného pre odsúdencov. Z frontu sa vrátil v novembri ako omilostený.



Jeho otec sa pre ruský web 76.ru vyjadril, že v dôsledku frontových zranení je jeho syn invalidný. "Chodí, ale má vážne zranenia," uviedol Ogolobiakov otec.



Oľga Romanovová, ktorá vedie nezávislé združenie za práva väznených v Rusku, predpokladá, že v Rusku do bojov na Ukrajine pravdepodobne naverbovali okolo 100.000 odsúdených. Po tom, ako tieto osoby na Ukrajine odslúžia dohodnutú dobu, dostanú od ruského prezidenta Vladimira Putina milosť. Túto prax na nábor nových príslušníkov využívala aj ruská žoldnierska Vagnerova skupina.



Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Moskva využíva odsúdencov, aby nahradili vojakov padlých alebo zranených v boji.



"V tejto fáze (vojny) ruská armáda urobila z väzňov hlavný zdroj dopĺňania strát na bojisku," uviedol Zelenskyj na stredajšom brífingu.



Táto prax je pritom kontroverzná: ruské médiá informovali o niekoľkých prípadoch omilostených väzňov, ktorí sa po odchode z armády dopustili závažných trestných činov vrátane vrážd.



Kremeľ začiatkom tohto mesiaca priznal nasadzovanie väzňov na Ukrajine, ale uviedol, že odsúdení môžu "odčiniť svoj zločin krvou na bojisku".



Ogolobiak a šesť ďalších členov samozvanej sekty zo západoruského mesta Jaroslavľ spočiatku zabíjali "len" psov a mačky. V roku 2008 však zabili štyroch mladistvých - tri dievčatá a jedného chlapca. Niektoré z orgánov z tiel svojich obetí páchatelia vraždy uvarili a zjedli. Podľa vyšetrovania šlo preto o rituálne vraždy.



Väčšina obžalovaných bola vtedy mladšia ako 18 rokov, preto boli odsúdení na tresty do desať rokov odňatia slobody. Ogolobiak, ktorý bol v čase spáchania skutku už dospelý, bol v roku 2010 odsúdený na 20 rokov za mrežami.