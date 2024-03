Kremeľ odmieta kritiku Západu v súvislosti s voľbami prezidenta

Moskva 18. marca (TASR) - Znovuzvolenie prezidenta Vladimira Putina ukázalo, že ruský ľud je okolo neho konsolidovaný, vyhlásil v pondelok Kremeľ. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Podľa oficiálnych výsledkov po sčítaní takmer všetkých hlasov získal Putin 87 percent, teda 76 miliónov hlasov, zďaleka najviac v postsovietskej histórii Ruska. Volebná účasť prekročila 77 percent, čo je tiež rekord. Putin (71) si tak zabezpečil ďalších šesť rokov v kresle prezidenta.



"Je to najvýrečnejšie potvrdenie úrovne podpory prezidenta zo strany obyvateľov krajiny a jej konsolidácie okolo neho," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Biely dom uviedol, že ruské voľby "zjavne neboli slobodné ani spravodlivé", keďže Putin svojich oponentov uväznil a iným zabránil kandidovať.



"S týmto hodnotením Spojených štátov rozhodne nesúhlasíme. Takéto hodnotenia sú očakávané a predvídateľné vzhľadom na to, že Spojené štáty sú de facto krajinou hlboko zapojenou do vojny na Ukrajine. Je to krajina, ktorá je s nami fakticky vo vojne," povedal Peskov. "Nie je to názor, ktorý sme ochotní vypočuť si, a dokonca to nie je ani názor, ktorý je pre nás dôležitý," dodal.



Peskov vyhlásil, že ak by Západ chcel hovoriť o nelegitímnosti ruských volieb, naznačoval by, že 87 percent hlasov odovzdaných Putinovi bolo nelegitímnych, čo by podľa neho bolo smiešne. "Je to absurdné," povedal Peskov.



Na otázku o výzvach niektorých opozičných aktivistov, aby vyhlásili ruské voľby za nelegitímne, Peskov uviedol, že ľudia ako vdova po Alexejovi Navaľnom stratili kontakt s Ruskom. "Je veľa ľudí, ktorí sa úplne odtrhli od svojej vlasti. Julija Navaľná, ktorú ste spomínali, sa čoraz viac presúva do tohto tábora ľudí," povedal Peskov.



Zdôraznil, že takíto ľudia "strácajú svoje korene, väzby so svojou vlasťou, prestávajú chápať svoju vlasť a prestávajú cítiť pulz svojej krajiny".



Výsledok prezidentských volieb v pondelok okrem USA odsúdili mnohé západné krajiny vrátane Británie, Francúzska či Nemecka. Kriticky sa vyjadril aj šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, tiež vlády Poľska alebo Litvy. Osobitne kritický bol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj:



"Ruský diktátor v týchto dňoch simuluje ďalšie voľby. Každému na svete je jasné, že táto postava, ako sa to už v histórii neraz stalo, je jednoducho posadnutá mocou a robí všetko pre to, aby vládla navždy. Táto imitácia volieb nie je a nemôže byť legitímna. Tento človek by mal byť súdený v Haagu. To musíme zabezpečiť."