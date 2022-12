Kremeľ odmieta stiahnutie ruských jednotiek z Ukrajiny do Vianoc

Moskva/Londýn 13. decembra (TASR) - Kremeľ v utorok odmietol návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby sa ruské jednotky do Vianoc stiahli z územia Ukrajiny.



"O stiahnutí ruských jednotiek z Ukrajiny do konca roka nemôže byť ani reči," povedal Peskov podľa britskej stanice BBC monitorovanej agentúrou TASR.



Hovorca Kremľa súčasne upozornil, že pre dosiahnutie mieru je potrebné vziať do úvahy "začlenenie nových regiónov do Ruska". Mal pri tom na mysli oblasti na východe Ukrajiny, ktorých proruské vedenia zorganizovali sporné referendá a na ich základe požiadali Moskvu o svoje pričlenenie k Ruskej federácii.



Zelenskyj navrhoval stiahnutie ruských jednotiek z územia Ukrajiny ako "konkrétny zmysluplný krok k diplomatickému urovnaniu, o ktorom sa v Moskve tak často hovorí."



Zelenskyj v pondelok počas videkonferencie s predstaviteľmi krajín skupiny G7 predostrel aj návrh na uskutočnenie "svetového mierového summitu". Ten by podľa Zelenského určil, ako a kedy má Kyjev implementovať jednotlivé body svojho mierového plánu, a to s cieľom zaistiť bezpečnosť a územnú celistvosť Ukrajiny.



Zelenskyj okrem toho vyzval krajiny G7, aby Ukrajine dodali viac zbraní na obranu pred ruskými útokmi, vrátane moderných tankov, ale aj raketového delostrelectva a "rakiet dlhého doletu".



Ukrajinský líder apeloval na Moskvu, aby podnikla "zásadný" krok smerom k diplomatickému riešeniu konfliktu. Rusko by malo podľa neho svoje jednotky z Ukrajiny stiahnuť do Vianoc.



"Nevidím dôvod, prečo by to Rusko nemalo spraviť teraz – do Vianoc," dodal Zelenskyj podľa TASR.