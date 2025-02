Rusko odmieta obvinenia pre incident s dronom v Černobyle

Moskva 14. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok rozhodne vylúčil, že by ruská armáda útočila na zariadenia jadrovej infraštruktúry. Reagoval tým na tvrdenia Kyjeva, že kryt sarkofágu odstavenej jadrovej elektrárne v Černobyle zasiahlo v piatok ruské bezpilotné lietadlo.



"O žiadnych útokoch na takéto miesta jadrovej infraštruktúry nemôže byť ani reči. Akékoľvek tvrdenia, že to tak bolo, nezodpovedajú realite. Ruská armáda to nerobí," vyhlásil Peskov, pričom súčasne uviedol, že nemá "presné informácie" o nahlásenom zásahu objektu elektrárne v Černobyle.



Peskov dodal, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o "ďalšiu provokáciu a manipuláciu". "Presne toto kyjevský režim miluje a niekedy neváha urobiť," vyhlásil hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým informoval, že ruský útočný dron s vysoko výbušnou hlavicou v noci na 14. februára zasiahol kryt 4. energetického bloku jadrovej elektrárne Černobyľ. Zelenskyj dodal, že radiácia v okolí sa nezvýšila, a ubezpečil, že sa neustále monitoruje. Podľa Ukrajinskej štátnej služby pre mimoriadne situácie je situácia pod kontrolou.



O náraze dronu do strechy sarkofágu informovala v piatok aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).



Na sieti X na túto udalosť reagovala aj Dana Drábová, predsedníčka českého Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť. Vo svojom statuse napísala, že "39 rokov po havárii fakt žiadne riziko vážnejšej nehody s vplyvom za hranicami zakázanej zóny nehrozí". Doplnila, že nárazom dronu sa sarkofág ani nemôže výrazne poškodiť. Takže radiačná situácia - nielen na Ukrajine - zostáva normálna, ubezpečila.