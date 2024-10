Kremeľ odmieta obvinenia zo zasahovania do gruzínskych volieb

Moskva 28. októbra (TASR) - Kremeľ v pondelok ostro odmietol obvinenia, že zasahoval do volieb v Gruzínsku a obvinil externých aktérov zo snahy destabilizovať krajinu. USA a EÚ vyzvali na vyšetrenie nezrovnalostí vo víkendových parlamentných voľbách. TASR informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a portálu Eurasianet.



"Rozhodne odmietame takéto obvinenia, ako viete, stali sa štandardom pre mnohé krajiny. Pri najmenšej veci okamžite obvinia Rusko zo zasahovania. Nie, to nie je pravda. K žiadnemu zasahovaniu nedošlo a obvinenia sú absolútne nepodložené," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Gruzínsku prezidentku zároveň obvinil zo snahy destabilizovať situáciu v krajine. K pokusom zasahovať do volieb podľa neho došlo zo strany európskych aktérov, nie Moskvy.



Podľa oficiálnych výsledkov vo voľbách zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen so ziskom takmer 54 percent hlasov. Opozícia na čele s prozápadnou prezidentkou Salome Zurabišviliovou výsledky volieb spochybňuje a upozorňuje na nezrovnalosti a viaceré incidenty počas volebného dňa.



Zurabišviliová obvinila Moskvu, že stojí za volebnými podvodmi v Gruzínsku. Podľa nej sú súčasťou "ruskej špeciálnej operácie" a vyzvala občanov, aby vyšli do ulíc. Niektoré opozičné strany vyzvali na opakovanie volieb a uviedli, že ich zvolení poslanci si neprevezmú mandáty.



Medzinárodní pozorovatelia volieb na nedeľňajšej tlačovej konferencii vyjadrili obavy z "nerovných volebných podmienok, ktoré podkopávajú dôveru vo výsledky volieb." Podľa OBSE bolo pozorovaných viacero problémov, a to naprieč celou krajinou.



Voľby boli vnímané ako súboj medzi proeurópskou opozíciou a čoraz autoritatívnejšou vládou Gruzínskeho sna, ktorú opozícia obviňuje z vedenia proruskej politiky. Oligarcha a faktický líder Gruzínskeho sna Bidzina Ivanišvili v predvolebnej kampani vyhlásil, že v prípade víťazstva vo voľbách zakáže opozičné strany.