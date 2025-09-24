< sekcia Zahraničie
Kremeľ odmieta Trumpovo prirovnanie Ruska k papierovému tigrovi
Autor TASR
Moskva 24. septembra (TASR) - Kremeľ v stredu odmietol prirovnanie Ruska a jeho ekonomiky k papierovému tigrovi, ktoré použil prezident USA Donald Trump. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov na brífingu uviedol, že Rusko je skôr medveď a „papierové medvede nebývajú.“ TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump v utorok vyjadril presvedčenie, že Ukrajina by mohla znovu dobyť celé územie, ktoré Rusko ovládlo, a že Kyjev by mal konať teraz, keďže Moskva čelí „veľkým“ ekonomickým problémom, pričom použil slovné spojenie „papierový tiger“. Podľa agentúry Reuters je toto Trumpovo vyjadrenie náhlym a výrazným posunom v prospech Ukrajiny.
Peskov v rozhovore pre spravodajský server RBK v komentári k Trumpovmu výroku uviedol, že „Rusko vonkoncom nie je tiger; spája sa skôr s medveďom a medvede papierové nebývajú.“
Podľa Peskova zblíženie Ruska a USA prinieslo „takmer nulové“ výsledky - napriek snahám Washingtonu v posledných mesiacoch o obnovenie vzťahov medzi týmito dvoma mocnosťami. Peskov dodal, že „efektívnosť v tejto oblasti je takmer nulová.“
Hovorca Kremľa v rozhovore pre RBK ubezpečil, že Rusko si zachováva svoju odolnosť a makroekonomickú stabilitu. Priznal však, že krajina zažíva isté napätie a problémy v rôznych sektoroch hospodárstva. Upozornil ale, že svet vstúpil do obdobia absolútne nepredvídateľnej ekonomickej situácie, keď v podstate ani nie je možné robiť ekonomické analýzy.
Peskov v rozhovore pre RBK komentoval aj vývoj na Ukrajine a zopakoval, že pre Rusko „neexistuje žiadna iná alternatíva“, než pokračovať v ofenzíve na Ukrajine, ktorú začalo v roku 2022.
„Pokračujeme v našej špeciálnej vojenskej operácii (SVO) na zabezpečenie našich záujmov a dosiahnutie cieľov,“ ktoré stanovil prezident Vladimir Putin, povedal Peskov, pričom opäť použil obvyklý akronym objavujúci sa v ruských oficiálnych vyhláseniach a štátnej propagande, aby vojna na Ukrajine pôsobila menej agresívne a „legitímne“. „Robíme to pre súčasnosť aj budúcnosť našej krajiny. Pre mnoho ďalších generácií. Preto nemáme žiadnu alternatívu,“ objasnil Peskov.
Informoval, že vedenie krajiny je schopné pokryť všetky potreby frontu „s viac než dostatočnými finančnými prostriedkami.“ Podľa Peskova záujem dobrovoľníkov o účasť v SVO je stále vysoký. Tento ich tok umožňuje ruským ozbrojeným silám dopĺňať svoje jednotky, vysvetlil Peskov, ktorý tiež uviedol, že v súčasnosti sa v Rusku nehovorí o mobilizácii. Podľa neho denne zmluvy o účasti v SVO podpisujú stovky ľudí.
