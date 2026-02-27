< sekcia Zahraničie
Kremeľ odmieta tvrdenia o ruskom pôvode dronu pri francúzskej lodi
Autor TASR
Moskva 27. februára (TASR) – Tvrdenia Švédska o ruskom pôvode dronu, ktorý sa tento týždeň objavil vo švédskych teritoriálnych vodách blízko lietadlovej lode Charles de Gaulle, považuje Kremeľ za „absurdné“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
AFP pripomenula, že v blízkosti švédskeho prístavu Malmö sa 25. februára odohral vážny bezpečnostný incident, pri ktorom švédska námorná hliadka aktivovaním prostriedkov elektronického boja zneškodnila dron spozorovaný približne 13 kilometrov od francúzskej jadrovej lietadlovej lode Charles de Gaulle.
Podľa vyjadrení švédskeho ministra obrany Pla Jonsona existuje dôvodné podozrenie, že toto bezpilotné zariadenie odštartovalo z ruskej vojenskej lode, ktorá sa v čase incidentu nachádzala v bezprostrednej blízkosti a dokonca priamo vo švédskych výsostných vodách. Minister zdôraznil, že medzi ruským plavidlom a dronom existuje podľa všetkého silné prepojenie, čo incident posúva do roviny priamej provokácie a pravdepodobného porušenia suverenity švédskeho vzdušného priestoru.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na piatkovom brífingu priznal, že správy o tomto incidente ani nečítal. Záver švédskeho ministra obrany, že dron nachádzajúci sa v blízkosti ruského vojenského plavidla je „automaticky ruský“, však Peskov označil za „úplne absurdný“.
Ako uviedol web defencenews.sk, v čase incidentu bola v prielive Öresund, ktorý oddeľuje Dánsko od Švédska, zaznamenaná aj prítomnosť ruskej špionážnej lode Admiral Fiodor Golovin. Takéto plavidlá sú známe svojím vybavením na elektronický prieskum a odpočúvanie komunikácie, pričom sa často pohybujú v závese za dôležitými cieľmi NATO.
Okrem špionážnej lode sa v oblasti plavila aj moderná ruská korveta triedy Stereguščij a logistický tanker. Prítomnosť takejto skupiny v úzkom prielive, ktorý má v najužšom bode len štyri kilometre, je jasnou demonštráciou sily, konštatoval defencenews.sk.
Francúzska strana uviedla, že lietadlová loď Charles de Gaulle je vybavená vlastnými špičkovými systémami ochrany. Pri vstupe do zvrchovaných vôd partnerskej krajiny sa plne spolieha na súčinnosť a ochranu hostiteľského štátu.
Nasadenie lietadlovej lode Charles de Gaulle v Baltskom mori je súčasťou širšej misie La Fayette 26 a operácie NATO s názvom Baltic Sentry (Baltská stráž). Táto multidoménová operácia vznikla s cieľom chrániť kritickú infraštruktúru pred hybridnými hrozbami, akými sú sabotáže či kybernetické útoky.
Okrem čisto vojenského významu má prítomnosť francúzskeho námorníctva v Malmö aj diplomatický a priemyselný rozmer. Francúzsko touto cestou demonštruje svoj záväzok k bezpečnosti Pobaltia a zároveň prezentuje svoje technologické know-how v oblasti námorného zbrojenia, keďže Švédsko sa aktuálne nachádza v procese výberu nových fregát pre svoju flotilu, píše sa na defencenews.sk.
