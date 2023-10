Kremeľ odmieta tvrdenia, že Severná Kórea dodáva Rusku zbrane

Moskva 17. októbra (TASR) - Tvrdenia Západu o tom, že Severná Kórea dodáva Rusku zbrane, nie sú založené na dôkazoch, vyhlásil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú agentúru TASS.



Spojené štáty v piatok oznámili, že Severná Kórea dodala Rusku vyše 1000 kontajnerov s vojenským vybavením a muníciou na podporu vo vojne proti Ukrajine.



Biely dom zverejnil zábery, ktoré podľa neho zobrazujú náklad lode plaviacej sa pod ruskou vlajkou, ktorý bol neskôr vlakom prevezený na juhozápad Ruska do depa blízko hraníc. K tejto dodávke malo prísť medzi 7. septembrom a 1. októbrom.



"Celú dobu o tom podávajú správy - neposkytli nijaký dôkaz," povedal Peskov. Dodal, že Rusko bude aj naďalej budovať svoje vzťahy so Severnou Kóreou. "Je to naše zvrchované právo a nemyslíme si, že niekto má právo sa do toho miešať," povedal Peskov.



Špekulácie o možných dodávkach severokórejskej munície pre Rusko zosilneli minulý mesiac po stretnutí severokórejského vodcu Kim Čong-una a prezidenta Vladimira Putina. Na ruskom Ďalekom východe spoločne navštívil kľúčové vojenské objekty.